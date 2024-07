Ex azzurro e ora scienziato, Rinaldo in corsa per World Rugby

Uno scienziato di fama internazionale in corsa per guidare la federazione mondiale del rugby. Il primo candidato a farsi avanti ufficialmente, alle prossime elezioni presidenziali di 'World Rugby' che si terranno a novembre, è infatti il professor Andrea Rinaldo. E' lo studioso che a marzo, parlando di riscaldamento globale, lanciò l'allarme sullo scioglimento dei ghiacciai e su Venezia che "a fine secolo sarà sommersa dal mare". 70 anni, veneziano, attualmente è direttore del Laboratorio di ecoidrologia all'Ecole Polytechnique Federale di Losanna, Ordinario di Costruzioni idrauliche nell'Università di Padova, ed è il primo italiano vincitore, nel 2023, dello Stockolm Water Prize, riconoscimento considerato dalla comunità scientifica il Premio Nobel delle scienze dell'acqua, consegnatogli da Re Carlo XVI Gustavo di Svezia.

E' anche membro dell'Accademia dei Lincei, ma prima di diventare tutto ciò è stato un giocatore di rugby che negli anni '70 colleziono' anche 4 presenze con la nazionale azzurra. Con il Petrarca Padova, di cui poi dal 1996 al 2003 è stato presidente, ha vinto tre scudetti. Nel 1978 fu costretto a ritirarsi per la rottura dei legamenti crociati di un ginocchio.

Divenuto dirigente, il prof. Rinaldo è membro del Council di 'World Rugby' in rappresentanza dell'Italia, insieme al presidente federale Marzio Innocenti e fa parte anche dell'organismo responsabile delle Coppe Europee. Ha rivestito la carica di Consigliere Federale della Fir nei quadrienni 2012-2016 e 2016-2020.

La sua candidatura alla presidenza mondiale è stata annunciata oggi a Tokyo nel corso del ricevimento organizzato dall'Ambasciatore Gianluigi Benedetti in onore della squadra azzurra, che domenica (alle ore 7 italiane) affronterà il Giappone a Sapporo. " Rinaldo, che mi affianca nel consiglio di World Rugby e che gode della profonda stima di tutti i nostri stakeholders internazionali - ha detto Innocenti - ha deciso con il nostro pieno supporto di avanzare la propria candidatura a presidente della federazione internazionale, primo italiano in 138o anni di storia. Anche, anzi soprattutto, da queste iniziative passa il futuro ruolo dell'Italia nel mondo del rugby internazionale".

Da parte sua Rinaldo ha spiegato che fra i motivi della sua decisione di candidarsi c'è stata "la necessità di garantire un equo sviluppo del gioco e la salvaguardia del benessere delle nostre atlete e dei nostri atleti. Ciò mi ha indotto a dare seguito agli incoraggiamenti che ho ricevuto e ad avanzare con il sostegno della Fir, che mi onora, la candidatura a presidente di World Rugby". Tra i punti del suo programma "l'avvio di una discussione sull'introduzione di tetti salariali, nell'interesse di un'evoluzione del gioco su scala globale" e la totale trasparenza sulle entrate di World Rugby.



