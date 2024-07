Centro dello spaccio di droga a Padova, due arrestati

Due persone sono state arrestate dalla Questura di Padova nell'ambito di un'indagine antidroga che ha portato all'individuazione di un centro dello spaccio di eroina, hashish, marijuana, metadone e farmaci nella zona del Portello.

Gli agenti hanno tra l'altro accertato che gli indagati avevano anche medicinali ottenuti presentando false ricette mediche in diverse farmacie. Stupefacenti e medicinali venivano poi venduti agli acquirenti.

L'indagine è stata avviata in relazione alla morte, nel 2022, di un 28enne padovano, a seguito dell'assunzione smodata di metadone e cannabinoidi che gli avrebbero venduto i due indagati. Dalle indagini, durate oltre un anno, è così emerso un quadro preciso delle attività di spaccio. I due indagati sono stati posti aglil arresti domiciliari con prescrizioni ed applicazione del braccialetto elettronico, in attesa del processo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA