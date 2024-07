Siae, nel 2023 grandi numeri per i parchi divertimento in Veneto

Più di 135,7 milioni di euro per quasi 4,7 milioni di visitatori. Sono i numeri dei parchi divertimento veneti, primo fra tutti Gardaland. Quello dei parchi è il settore che ha fatto i maggiori incassi da biglietti in regione secondo il rapporto Siae 2023, che raccoglie i dati relativi agli appuntamenti locali e nazionali.

Per accedere alle strutture un visitatore spende in media quasi 29 euro, numero che supera di 11,25 euro la media nazionale.

Al secondo posto per introiti complessivi si trovano i concerti pop, rock e di musica leggera, che mettono in cassa 67,6 milioni di euro con 1,7 milioni di biglietti strappati.

Seguono discoteche e sale da ballo (47,5 milioni di euro da 3,4 milioni di ingressi) e intrattenimenti musicali (40,5 milioni da quasi 2,4 milioni di spettatori).

Un discorso diverso, invece, va fatto per la lirica. Quinto settore con una spesa di 38,5 milioni di euro di 492mila persone, un biglietto costa quasi 30 euro in più rispetto al resto d'Italia. La media veneta è infatti di 78,27 euro, rendendo l'esperienza molto meno accessibile rispetto al resto d'Italia, dove il prezzo si aggira mediamente attorno ai 51 euro.

Per quanto riguarda gli eventi singoli, quasi tutti quelli di maggior successo non appartengono a uno dei settori più remunerativi. L'unico è il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Parco San Giuliano (Venezia), con i suoi 61.107 biglietti staccati. Per il resto, solo fiere: quella dedicata ai cavalli, tenutasi l'11 novembre e con 53.744 visitatori, le date del 2 e 3 aprile del Vinitaly (50mila presenze ciascuna), e la Motorbike Expo, per 43.411 amatori.



