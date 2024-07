Venduta la chiesa dell'abbazia della Misericordia a Venezia

E' stata venduta a Venezia la storica chiesa dell'abbazia della Misericordia, situata nel sestiere di Cannaregio lungo il Rio di Noale. La vendita è stata gestita da un'azienda del settore immobiliare di lusso.

Fondata nel X secolo, l'abbazia della Misericordia è una delle più antiche di Venezia. Originariamente chiamata Santa Maria di Valverde, ha ospitato nel corso dei secoli monaci eremiti, un lazzaretto, è stata anche set di film di James Bond e Dracula, oltre ad aver ospitato esposizioni d'arte in diverse edizioni della Biennale di Venezia.

La prima traccia di una chiesa nell'area risale all'anno 936, attribuita alle famiglie de Giuli e Moro. Nel XIII secolo, l'edificio venne rivoluzionato in stile gotico, abbandonando la struttura bizantina originale. La Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, dal XIV secolo, eresse nelle vicinanze due proprie sedi, un ospedale e delle abitazioni. Nel 1659, l'architetto Clemente Molli, assistito da Baldassare Longhena, rifece la facciata in stile barocco. La chiesa conteneva inoltre una tela di Paolo Veronese e un ciclo del Tintoretto, trafugati in epoca napoleonica, nel 1806. Successivamente, nel 1890, l'edificio venne utilizzato come lazzaretto. L'ultima messa vi fu celebrata il 17 agosto 1967, e il 28 marzo 1973 fu ufficialmente sconsacrata con decreto firmato dall'allora patriarca Albino Luciani.

L'interno è costituito da un'unica navata con tetto a capanna e si estende per 350 metri quadrati. La proprietà include altri tre spazi esclusivi: il Chapel Club, una vecchia cappella laterale trasformata negli anni '30; gli Archivi, due sale post-industriali; e il Clos, un vigneto murato.

Riservata l'identità dell'acquirente, che ha legame con il brand Etnia Barcelona, marchio di occhiali.



