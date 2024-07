Cyborg e IA, la danza sperimenta alla Biennale di Venezia

Cyborg e intelligenza artificiale che si intrecciano in coreografie contemporanee. È una danza che sperimenta quella che andrà in scena alla 18/a Biennale di Danza a Venezia dal 18 luglio al 3 agosto, diretta dal coreografo britannico Wayne McGregor, appena riconfermato alla direzione artistica per il biennio 2025/2026.

"In un momento storico come questo in cui la tecnologia ci permette di vedere quello che succede dall'altra parte del mondo in tempo reale e in modo dettagliato, dobbiamo chiederci, come mai prima, dove stia l'umanità e come possiamo accedervi in una più profonda connessione con il nostro corpo", ha spiegato sir McGregor nel presentare la rassegna. È il motivo per cui questa edizione del Festival internazionale di Danza contemporanea si intitola "We Humans".

In programma ci sono oltre 80 appuntamenti con 21 prime di cui 7 assolute e 2 europee, e un totale di 10 produzioni e coproduzioni della Biennale. Percorrerà il Festival un tributo al Leone d'oro alla carriera Cristina Caprioli, danzatrice, coreografa, teorica sperimentale, accademica e curatrice.

Inaugura il Festival il destinatario del Leone d'argento, Trajal Harrell, con Sister or He Buried the body. Per il gran finale la prima mondiale di "We Humans Are Movement", la nuova creazione di Wayne McGregor, pensata per la Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido e realizzata in collaborazione con i danzatori del College con i componenti della Company Wayne McGregor.





