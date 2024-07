Una serie di arresti di amministratori, pubblici funzionari e imprenditori è in corso da parte della Guardia di Finanza di Venezia, nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica lagunare su reati contro la Pubblica amministrazione.

Sono inoltre in corso sequestri preventivi per circa un milione di euro.

Sull'operazione, il Procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi terrà stamani un incontro con la stampa.



