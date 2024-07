In Veneto 'valori di eccellenza' per i Lea in Sanità

Nell'anno 2022, la Regione Veneto raggiunge valori di eccellenza, e in miglioramento, nelle tre le aree di assistenza previste dal Nuovo sistema di garanzia (Nsg) che monitora i l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea). Lo si evince dalla relazione 2022 del Ministero della Salute.

In particolare, l'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica raggiunge un punteggio pari a 94,1, in miglioramento rispetto all'anno 2021 (84,6); l'area distrettuale raggiunge il punteggio massimo con un valore pari a 96,4; l'area ospedaliera registra un punteggio pari a 91,4 nel 2022, mentre nell'anno 2021 era pari a 84,6.

Analizzando i singoli indicatori "Core" dell'area prevenzione, si evidenzia il significativo miglioramento del punteggio relativo all'indicatore sulle attività del settore veterinario, che passa da 31,9 nel 2021 a 84,2 nel 2022.

Nell'area distrettuale, nel 2022 tutti gli indicatori raggiungono punteggi ottimali: per cinque indicatori su 8 il punteggio è pari a 100. Si evidenzia il miglioramento dell'indicatore relativo ai ricoveri ripetuti in psichiatria (66,2 nel 2021 e 77,5 nel 2022).

Nell'area ospedaliera, l'indicatore meno performante è quello relativo alla proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti, con volume di attività superiore a 135 interventi annui, che assume un punteggio sostanzialmente stabile negli ultimi due anni (pari a 65,8 nel 2022).



