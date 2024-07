Appalti irregolari, otto imprenditori denunciati nel Trevigiano

Sei aziende con sede in provincia di Treviso, intestate ad otto soggetti, grazie ad accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, sono risultate coinvolte in un meccanismo di illecita fornitura di manodopera nel comparto della grafica e del confezionamento.

Questo attraverso un irregolare rapporto di appalto di servizi, a fronte del quale sono state emesse fatture per operazioni inesistenti pari a circa 750mila euro.

In questo modo è stato possibile, per le aziende committenti coinvolte, disporre a piacimento di manodopera senza i normali vincoli di contratti di lavoro regolari.

Tra le conseguenze dell'operazione, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, sono state irrogate sanzioni per 92mila euro, per illeciti legati alla violazione della normativa in materia di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA