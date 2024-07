Vernice e carbone vegetale, blitz di Ultima Generazione a Padova

Una nuova manifestazione per chiedere interventi concreti sul clima del pianeta è stata inscenata oggi dagli attivisti di Ultima Generazione a Padova, in Prato della Valle, in concomitanza con l'affollato mercato del sabato. Tre persone, aderenti alla campagna 'Fondo Riparazione', hanno compiuto un'azione nonviolenta in strada, versando vernice sull'asfalto e ricoprendosi di carbone vegetale. Quindi hanno iniziato un sit in sulle strisce pedonali, spiegando con striscioni i motivi della protesta, che aveva a che fare "con l'inasprimento della repressione per le proteste pacifiche in Italia, e anche a Padova" hanno detto i dimostranti.

Dopo poco sono arrivate le forze dell'ordine che hanno portato via le persone che partecipavano all'azione.



