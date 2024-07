Chef in azienda per migliorare la qualità di vita dello staff

Nell'era in cui impazzano Masterchef e Quattro ristoranti, uno dei benefit più apprezzati del welfare aziendale non poteva che essere legato alla cucina.

Per questa ragione, alla Lino Sonego International Seating di Pianzano (Treviso), leader mondiale nelle sedie per Cinema, Sport e Gaming, hanno pensato di introdurre nello staff uno chef.

Si tratta di Andrea Morassi, già nelle cucine del prestigioso Pedrocchino di Sacile (Pordenone), città friulana dove risiede anche il patron e Ceo dell'azienda, Fabio Sonego: "Inizia oggi un importante processo di welfare aziendale - ha detto - per tutto il personale. Con grossa soddisfazione, apriamo il nostro ristorante interno, 50 posti a sedere, per tutti i nostri collaboratori".

"Mangiare bene, mangiare sano, condividere in gruppo anche i momenti di pausa pranzo, riteniamo sia un modo per stringere e migliorare sempre di più i rapporti interpersonali, creando quel feeling che aiuta la promozione della vita professionale e del business".

Morassi, 41 anni, ha avuto esperienze a New York, a Sidney (nel ristorante del Parlamento) e in Nuova Zelanda. Rientrato in Italia ha lavorato al Pedrocchino e a Villa Policreti, il ristorante dell'esclusivo Golf Club di Aviano, prima di accettare la proposta di Sonego. Questa, che occupa 52 dipendenti e genera un indotto di circa 180 persone, annovera tra i clienti i maggiori circuiti di Cinema, tra cui Amc/Odeon (16mila sale tra Usa, Uk, Europa) Vue Cinemas Uk (2600), Pathe Gaumont (1200), Kinomaxx e Cinestar Germany, Cinesa in Spagna.

L'azienda ha installato inoltre le sedute per i sette stadi del Qatar per il Campionato del Mondo di calcio 2022 e sta realizzando 2.500 poltrone e un palchetto Premium Vip a San Siro. Tra le realizzazioni più prestigiose nel settore teatro-auditorium in collaborazione con Renzo Piano, ha curato l'allestimento del Cinema-Pathè Palace di Parigi.



