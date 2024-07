Agenti Polstrada travolti da auto mentre rilevano incidente

Due agenti della Polstrada di Vicenza, che stavano rilevando un incidente, sono rimasti feriti dopo che la loro auto di servizio è stata tamponata da una vettura arrivata a forte velocità. Lo segnala Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato. Il fatto è avvenuto oggi lungo la superstrada Pedemontana Veneta. Una pattuglia era stata inviata per dei rilievi a seguito di un incidente, ma durante le operazioni, fortunatamente mentre entrambi erano saliti a bordo del veicolo di servizio per la redazione di alcuni atti, un'altra auto è sopraggiunta a velocità sostenuta investendo l'auto della Polizia. Nello scontro è stato coinvolto anche un ausiliario della viabilità che, poco distante dal luogo dell'impatto, era impegnato anch'egli nell'attività di soccorso dell'incidente. I poliziotti sono stati trasportati al pronto soccorso dove sono stati medicati. "Ci auguriamo che possano guarire al più presto nel corpo e nello spirito - aggiunge Mazzetti -, tornando a rendere il loro indispensabile servizio al paese in una specialità dove occorre una dose extra di coraggio e senso del dovere".



