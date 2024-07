Venezia, selezionati i 13 finalisti di Orizzonti Corti

È stata ultimata la selezione per il Concorso Internazionale di Orizzonti Corti dell'81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. I 13 cortometraggi in anteprima mondiale concorreranno per il Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio, assegnato dalla Giuria della sezione Orizzonti.

Questo l'elenco dei 13 cortometraggi, la cui produzione vede coinvolti 16 diversi Paesi del mondo: 'Neredeyse kesilikle yanlis' di Cansu Baydar; 'Shadows' di Rand Beiruty; 'Il burattino e la balena' di Roberto Catani; 'Duyao mao' di Yian Guan; 'Nime baz, nime basteh' di Atefeh Jalali; 'Three keenings' di Oliver McGoldrick; 'Minha mae é uma vaca' di Moara Passoni; 'René va alla guerra' di Mariachiara Pernisa, Luca Ferri, Morgan Menegazzo; 'James' di Andres Rodríguez; 'O' di Rúnar Rúnarsson; 'Who loves the sun' di Arshia Shakiba; 'Moon lake' di Jeannie Sui Wonders; 'Marion' di Joe Weiland, Finn Constantine.



