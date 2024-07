Santanché, dopo 2026 Cortina sarà una nuova realtà

"Siamo a Cortina d'Ampezzo e vediamo un cantiere a cielo aperto ma bisogna capire cosa sarà questa cittadina come sarà la provincia di Belluno e tutta la regione Veneto dopo le Olimpiadi del 2026".

Lo ha detto Daniela Santanché, ministro del Turismo, oggi a Cortina d'Ampezzo al convegno su "Orizzonte Futuro - Le sfide sostenibili per le imprese" organizzato da Confartigianato Veneto.

Quella dopo il 2026 per Santanché "sarà un'altra Cortina d'Ampezzo, un altro territorio, mantenendo però quella che è l nostra identità e penso ai nostri artigiani visto che siamo in casa di Confartigianato".

"Soprattutto - ha aggiunto - siamo qui per costruire un squadra perché tutte le varie istituzioni a tutti i livelli devono lavorare assieme perché avremo un turismo in crescita se sapremo accogliere la sfida che è anche quella di aumentare la qualità dei nostri servizi, delle nostre strutture ricettiva e dei nostri trasporti". "La sostenibilità - ha concluso - nn deve essere una cifra ma deve essere un'azione per questo, siccome ha un costo, noi sosteniamo le imprese in questo".



