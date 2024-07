Maltempo: in Veneto pioggia, vento e grandine

Un'ondata di maltempo, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento, sta interessando dal primo pomeriggio di oggi buona parte del Veneto, in particolare le montagne delle province di Vicenza e Belluno, oltre che nel Trevigiano. Al momento i problemi maggiori si registrano nel Bellunese, in particolare in Val Zoldana, dove sono si sono verificati degli smottamenti, mentre per lo stesso motivo risulta chiusa la statale di Alemagna sul Fadalto. In questa provincia oltre una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco, ancora in corso, per caduta di alberi, danni d'acqua e tetti scoperchiati. Interessati in particolare i comuni di Rocca Pietore, Auronzo di Cadore, Forno di Zoldo, Selva di Cadore, Feltre, Santo Stefano di Cadore, Tambre, Alano di Piave e Lentiai. Situazione ancora più critica nella provincia della Marca dove nel pomeriggio sono state oltre 50 le richieste d'intervento per rami pericolanti, alberi abbattuti e danni per allagamenti. Interessati i comuni di Refrontolo, Vittorio Veneto, Villorba, Spresiano, Carbonera, Colle Umberto, Mareno di Piave, Asolo, Fontanelle, Ormelle, Montebelluna, Arcole, Maserada, Gaiarine, San Pietro di Feletto, Castelfranco, Pieve di Soligo, Oderzo, Povegliano e Cordignano. In provincia di Vicenza il maltempo ha colpito in particolare l'Altopiano dei Sette Comuni, con i centri di Asiago, Gallio e Roana, tra i più colpiti da una violenta grandinata verso l'ora di pranzo e raffiche di vento che hanno spezzato piante e rami, molti dei quali caduti sulle strade. Nel resto del Veneto si registrano raffiche di vento forte sui litorali e sul lago di Garda.





