A Venezia ex chiesa diventa biblioteca universitaria

A Venezia la chiesa dello Spirito Santo, chiusa al culto dal 2005 e ridotta a uso profano, diventerà una nuova biblioteca, fruibile per studentesse e studenti dell'Università Ca'Foscari, delle istituzioni universitarie e di alta formazione della città e di tutta la cittadinanza È stato firmato, presso il Palazzo Patriarcale, dal Patriarca Francesco Moraglia e dalla Rettrice Tiziana Lippiello, un protocollo d'intesa tra la Diocesi di Venezia e l'Università Ca' Foscari Venezia per disciplinare le varie fasi che porteranno al trasferimento del diritto d'uso della già chiesa rettoriale dello Spirito Santo, in Fondamenta delle Zattere, all'Università Ca' Foscari per realizzarvi una biblioteca di area linguistica per l'Ateneo veneziano. Il protocollo prevede anche il restauro dell'immobile che, fino alle soppressioni napoleoniche, era stato sede di una comunità monastica femminile, le Agostiniane dello Spirito Santo. L'antico monastero delle Agostiniane, che si trovava dietro alla chiesa, confiscato in epoca napoleonica e di proprietà demaniale, costituisce oggi parte del plesso scolastico del Liceo Classico Statale "Marco Polo" e del Liceo Artistico di Venezia.



