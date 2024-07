Uxoricidio su commissione, arrestata la presunta intermediaria

Il Gip del Tribunale di Treviso ha emesso un'ordinanza di arresto a carico di una donna di nazionalità dominicana, che si sarebbe prestata quale intermediaria per versare a uno degli esecutori dell'omicidio di Margherita Ceschin, 72 anni, avvenuto il 24 giugno 2023 a Conegliano (Treviso), il denaro pattuito con il mandante.

I carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento rintracciando l'indagata a Pavia.

Per il delitto è accusato l'ex marito della vittima, Enzo Lorenzon (80), oltre a due altre persone, Sergio Lorenzo e Juan Maria Guzman, accusate di concorso in omicidio volontario premeditato.

Alla base del delitto, organizzato coinvolgendo sicari e figure di collegamento, vi sarebbe un lungo attrito tra gli ex coniugi legato a questioni patrimoniali.



