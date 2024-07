E' stato rinviato al 2025 il Meeting internazionale "Città di Padova" di atletica leggera, inizialmente previsto in calendario per domenica primo settembre. Alla base dell'annullamento la valutazione sull'opportunità di non interferire con i lavori di riqualificazione in corso del comparto urbano di piazzale Azzurri d'Italia.

La decisione, presa da Assindustria Sport, ha ricevuto l'avallo della Fidal, che con il Presidente nazionale Stefano Mei, conferma il pieno sostegno all'attività del club padovano.

"La decisione di non disputare quest'anno il Meeting - spiega l'assessore comunale allo Sport, Diego Bonavina - è stata senz'altro sofferta, ma inevitabile. Assieme al presidente Roberto Gasparetto e a tutta Assindustria Sport abbiamo valutato che, visti i lavori in corso in piazzale Azzurri d'Italia, non fosse possibile dare vita in sicurezza a una manifestazione così importante. Nelle ultime edizioni il Meeting non solo ha portato a Padova un grande spettacolo, ma ha coinvolto numeri sempre maggiori di spettatori. I grandi risultati della Nazionale di atletica ai recenti Europei poi avrebbero senza dubbio dato ancora maggior impulso alle presenze. Siamo convinti inoltre che la tradizione del Meeting Città di Padova sia ormai importante e consolidata e quindi poco senso avrebbe avuto un'edizione in tono minore. Sfrutteremo il 'tempo guadagnato' per un importante intervento di restyling della pista, che consentirà di avere un impianto sempre più perfomante, oltre che in grado di ospitare ogni giorno tantissimi atleti, dai giovanissimi esordienti alle stelle internazionali".

Dal 1987 il "Città di Padova" è cresciuto, acquisendo il riconoscimento di Bronze Permit Meeting dalla Federazione Europea e diventando una tappa fissa del circuito dei meeting più prestigiosi a livello internazionale, tra i pochissimi appuntamenti italiani inseriti nella top 100 della "competition ranking" Iaaf.



