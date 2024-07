Buttafuori e ballerine 'in nero' maxi multa e stop a locale

Maxi multa per un locale di Vicenza con l'immediata sospensione dell'attività dopo un controllo che ha accertato la presenza di 'buttafuori' e ballerine in nero. . La Guardia di Finanza di Vicenza unitamente a funzionari dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Inail hanno effettuato una serie di controlli in materia di sicurezza sul lavoro. In un locale notturno sono stati individuati 2 lavoratori irregolari su 6 e i finanzieri hanno anche rilevato la mancata denuncia di un pregresso infortunio subito da un lavoratore dipendente e l'assenza del documento di valutazione dei rischi staccando una multa da oltre 10mila euro. Sempre le fiamme gialle in un successivo controllo in un centro estetico del capoluogo Berico hanno rilevato la presenza di una lavoratrice in nero su 4 presenti facendo scattare una multa da 2 mila euro.



