Recuperati 6 quintali di rifiuti nel Garda a Bardolino

Copertoni, pali, eliche, batterie, fili di ferro, sedie, secchi, pitali; persino un casco e una bicicletta da bambino. E poi bottiglie di vetro e plastica, lattine, ciabatte, occhiali da sole, accendini. È il 'bottino' della quinta edizione di "Lago pulito 2024", pulizia dei fondali promossa dal Gruppo Sub Gas Diving School e patrocinata dal Comune di Bardolino, dalla Provincia di Verona, dalla Regione Veneto.

Un'ottantina di sub volontari provenienti da tutto il Veneto si sono immersi fino a una profondità di 4 metri per recuperare circa 6 quintali di rifiuti abbandonati sul fondale del lago. In coppia, muniti di una retina ciascuno, hanno scandagliato il tratto di costa di fronte al lungolago Lenotti di Bardolino, riemergendo con i rifiuti recuperati.

"Ringraziamo i volontari per questa iniziativa, che ci ricorda quanto sia importante preservare il nostro lago e mantenere il paese pulito e ordinato, a beneficio di chi ci vive e dei tanti turisti che lo scelgono come luogo di vacanza - sottolinea il sindaco di Bardolino, Daniele Bertasi -. La tutela dell'ambiente, oltre alla sensibilizzazione e alla repressione nei confronti di chi abbandona i rifiuti, deve andare di pari passo con la realizzazione di opere fondamentali, come il nuovo collettore, su cui continuiamo a tenere alta l'attenzione".

Alla mattinata, partecipata da tanti volontari delle associazioni locali - Alpini, Pesca sportiva Bardolino, Canottieri, Pink Darsena, Protezione civile - hanno preso parte anche la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il consigliere regionale Filippo Rigo e l'europarlamentare Paolo Borchia.



