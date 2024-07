Alex aveva le costole rotte. 'Preoccupato per il rito'

Qualcuno tra i venti partecipanti della festa sciamanica all'abbazia di Vidor, in provincia di Treviso, sa com'è andata e sa che Alex Marangon non è morto per una caduta accidentale nel fiume ma per una brutale aggressione.

In questa direzione si stanno muovendo le indagini dei carabinieri e ne è certa anche Sabrina Bosser, la madre del 25enne scomparso la sera del 30 giugno e trovato morto 3 giorni dopo su un'isoletta del Piave.

La donna, tramite il Tg1, ha rivolto un appello ai presenti affinché chi sa si faccia avanti. "Hanno paura, hanno paura di parlare - ha detto - però a questo punto faccio loro un appello affinché veramente venga fuori tutto e dicano qualcosa, perché non può finire così la faccenda. Bisogna che venga a galla tutto quanto per la giustizia e per Alex che non c è più".

Il quadro emerso dall'autopsia non lascia spazio alle interpretazioni: sul corpo del 25enne barman di Marcon sono state trovate numerose costole rotte. Le fratture sono soprattutto sul lato sinistro del corpo e sono compatibili con dei colpi di bastone o, anche, di una pietra raccolta dal fiume.



Al momento, però, la possibile arma del delitto non è ancora stata ritrovata e per questo i carabinieri hanno già in programma un nuovo sopralluogo più approfondito, in settimana, sia nell' Abbazia di Santa Bona dove si è tenuto il raduno new age, sia lungo tutto il tragitto del Piave fino a Ciano, dove è stato ritrovato il corpo, un punto a quattro chilometri di distanza dal punto in cui era stato visto vivo l'ultima volta.

E verranno raccolte, di nuovo, le testimonianze di tutti i presenti: cinque di loro sono stati convocati già oggi nella caserma dell'Arma e altri lo saranno nei prossimi giorni. I carabinieri rileggono le testimonianze per scoprire se c'è qualche falla nei loro racconti, per giungere alla verità.

Intanto è emerso un nuovo particolare nella storia di Alex.

Il 25enne aveva già partecipato a due incontri del rituale al centro dell'indagine sulla sua morte, ma stavolta era preoccupato. E' quanto avrebbe confidato ad un suo amico, secondo quanto emerge da ambienti ambienti vicini alla famiglia.



Marangon infatti avrebbe manifestato "timori e preoccupazioni" in vista dell'appuntamento che poi gli è costato la vita, ma non è chiaro se questa circostanza sia già all'attenzione degli inquirenti che stanno ricostruendo le circostanze della sua morte. Avvenuta per "cause violente e non accidentali" come spiegato dal procuratore di Treviso Marco Martani spazzando così via tutte le ipotesi che si sono susseguite in questi giorni: dal decesso dovuto all' assunzione di un decotto di ayahuasca che ne avrebbe alterato i sensi, alla morte provocata da animali selvatici dopo aver vagato per la foresta, dalla caduta accidentale nel fiume fino ad una presunta volontà di farla finita per sempre.

I carabinieri hanno, per ora, solo un quadro generale delle ultime ore del giovane il quale d'improvviso, intorno alle 3, si è alzato in piedi nella sala del concerto gridando "no, no" e aggiungendo altre parole che non sono state ben comprese da chi gli stava accanto. Poi Marangon ha cominciato a correre verso l'esterno dell'abbazia, in direzione del bosco. Uno dei presenti l'ha seguito per raggiungerlo, ma l'avrebbe perso di vista rientrando nella sala poco dopo e avvertendo gli altri. A quel punto un gruppetto avrebbe deciso di andarlo a cercare mentre chi è rimasto nell'abbazia ha detto di ver sentito chiaramente gridare "Alex, Alex" e di aver scorto nel buio fasci di luce, forse prodotte dalle torce. Poi tutti sono rientrati dopo una ricerca vana e hanno avvisato l'organizzatore dell'evento e il proprietario dell'Abbazia che ha chiamato i carabinieri. Erano passate di poco le 6 e mezz'ora dopo i militari erano già sul posto ad avviare le indagini che ora, sulla base degli elementi emersi, si muovono per omicidio volontario a carico di ignoti.

E' su quel 'buco' di tre ore che gli inquirenti vogliono fare luce, per poter mettere un punto fermo e definitivo all'inchiesta. (

