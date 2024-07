Trovato morto anziano disperso in un sentiero nell'Agordino

Un anziano di 69 anni, P.A., di Canale D'Agordo (Belluno) è stato trovato morto ieri sera verso le ore 23.00 dal Soccorso alpino di Alleghe (Belluno), allertato per il suo mancato rientro da una passeggiata con il cane.

Dalle indicazioni raccolte, l'uomo si era diretto sul percorso che da Masarè sale a Casera Ciesamata, camminata che era solito fare più volte all'anno. Le squadre si sono portate sul posto, dove è stata rinvenuta la macchina, e hanno iniziato a perlustrare i sentieri, finché a circa 1.500 metri di quota hanno sentito il cane abbaiare. Il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato in un canale a lato del sentiero, dove era ruzzolato per un'ottantina di metri tra gli alberi.

Poiché il cane lo proteggeva, per riuscire ad avvicinarsi è stato chiesto l'intervento del conduttore di un'unità cinofila del Soccorso alpino di Livinallongo. Il soccorritore ha guadagnato la fiducia dell'animale e lo ha riportato con sé sul sentiero. Una squadra ha quindi provveduto a preparare la salma per il recupero, ultimato da Falco 2. Il corpo, recuperato con un verricello di 50 metri, è stato trasportato a valle. Alla ricerca hanno preso parte anche i Vigili del fuoco. Sul posto i Carabinieri.



