Cantante scomparsa, giardiniere torna indagato per omicidio

Per la morte di Greta Spreafico, la donna di 53 anni di Erba (Como), scomparsa nel delta del Po rodigino il 4 giugno 2022, dopo l'archiviazione del caso sarebbe di nuovo indagato Andrea Tosi, 58 anni, giardiniere di Porto Tolle (Rovigo), questa volta non soltanto per distruzione e occultamento di cadavere, ma anche per omicidio preterintenzionale.

L'emittente Telelombardia - riferiscono i quotidiani veneti - nei giorni scorsi ha diffuso il contenuto di un'intercettazione in cui Tosi risponde "ma sì, sono stato io" alla domanda di una terza donna che gli chiedeva, riferendosi a Sperafico: "Tu non l'hai uccisa vero?" Sono intercettazioni risalenti all'ottobre 2022, successive alla scomparsa ma già presenti nel fascicolo della procura della Repubblica di Rovigo prima dell'archiviazione. All'epoca non erano state ritenute attendibili.

La donna, conosciuta come cantante rock, si trovava in Polesine per vendere la casa del nonno a un cugino, ma si sono perse le sue tracce due giorni prima della data in cui era stato fissato il rogito. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e neanche l'auto che utilizzava, una Kia Picanto. L'avvocato della famiglia Spreafico nei mesi scorsi però ha fornito alla Procura nuovo materiale, tra cui comunicazioni tra Tosi e l'ex compagno della donna scomparsa, Gabriele Lietti.

Il caso è stato riaperto, c'è stato un nuovo sopralluogo nell'abitazione di Greta Spreafico, all'interno sono state ritrovate le chiavi dell'auto e un capello impigliato in una maglia di colore verde gettata nel bidone dell'umido. Il tutto è ora al vaglio del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA