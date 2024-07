Via ai cantieri del nuovo terminal container a Porto Marghera

Sono stati inaugurati stamani i lavori di realizzazione del terminal container Montesyndial a Porto Marghera (Venezia). Alla cerimonia erano presenti il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, e il presidente e commissario del Porto di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio.

"Oggi è l'inizio di un meccanismo che innesca una grande trasformazione del porto - ha detto Di Blasio -, perché di fatto ufficializziamo l'avvio di uno dei cantieri più grandi che sia mai stato bandito all'interno dell'Autorità portuale". Il nuovo terminal container sarà realizzato in un'area industriale dismessa, con una superficie totale di 90 ettari, e un fronte di banchina continuo di circa 1600 metri che potrà ospitare navi di classe Panamax, consentendo un traffico annuo fino a 1 milione di teu.

I lavori di realizzazione del primo stralcio, per un valore complessivo di 189 milioni di euro, sono stati affidati alla cordata d'imprese composta da Fincantieri, in qualità di mandataria con una quota pari al 41,56%, Trevi Spa (22,02%), C.G.X. Costruzioni Generali Xodo (21,92%) e Zeta srl (14,50%).

"Si tratta anche di un'opera di bonifica - ha precisato Di Blasio -, perché il progetto Montesyndial è all'interno di un accordo di programma più ampio, di riqualificazione e messa in sicurezza. È un forte segnale di riconversione, di cambio pelle per un porto sostenibile", ha concluso.



