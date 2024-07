Due arresti per droga,sospesa licenza a bar centro dello spaccio

La squadra Mobile di Belluno ha arrestato un 27enne e un 24enne, uno dei quali titolare di un bar la cui licenza è stata sospesa, nell'ambito di un'inchiesta per spaccio droga. Cinque le persone indagate. La procura bellunese ha inoltre disposto il divieto di dimora nel bellunese per i due indagati. Nell'estate del 2023 la polizia aveva accertato che il gestore dell'esercizio commerciale denominato "Bar Loreto" di Belluno, avrebbe spacciato droga favorendone l'uso. L'uomo, approfittando della sua professione di barman, si sarebbe dedicato alla vendita di cocaina, hashish e marijuana a vari avventori del locale, in alcuni casi anche minorenni. Nel corso dell'attività investigativa, sono stati individuati altri due soggetti residenti nel trevigiano e frequentatori del bar che avrebbero anch'essi venduto droga servendosi anche di altri spacciatori. Il costo delle singole dosi oscillava tra i 10 e i 15 euro per l' hashish e i 70 e i 100 euro per la cocaina.

I cinque indagati sono stati oggetto di una perquisizione domiciliare. Inoltre il bar è stato sottoposto alla sospensione della licenza per un mese.



