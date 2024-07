Arrestato 42enne per maltrattamenti in famiglia nel Veneziano

Un 42enne straniero è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Martellago (Venezia)..

La misura precautelare è stata adottata dopo che i militari, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Mestre, sono intervenuti presso l'appartamento della famiglia dell'uomo sorprendendolo sul balcone mentre spintonava con veemenza la moglie. Gli investigatori sono riusciti a bloccare l'aggressore che stava agendo contro la compagna incurante della presenza dei figli minori.

E' stato poi accertato che non erano occasionali le violenze subite dalla donna che non aveva mai sporto denuncia. L'uomo, su disposizione dell'autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA