Trasforma abusivamente casa edilizia popolare in b&b, denunciato

Un appartamento di pregio, di proprietà di Agec, l'azienda di edilizia popolare del Comune di Verona, era stato trasformato in una locazione turistica abusiva, pubblicizzata nei principali siti di settore e ben tre affittacamere all'interno. Gli agenti del Reparto Motorizzato della Polizia locale hanno sentito tutti gli occupanti, lavoratori e turisti, che hanno dichiarato come l'affittuario ricevesse periodicamente i soldi sia in contanti ma anche su un conto corrente bancario per gli ospiti provenienti dall'estero.

Un giro d'affari particolarmente significativo su cui sta ora approfondendo la polizia amministrativa. L'appartamento era stato preso in affitto tramite asta. Alla luce del controllo effettuato e dell'esito del controllo, Agec ha revocato immediatamente il contratto all'affittuario che riceverà diverse sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale, mentre verrà denunciato anche alla Procura della Repubblica per non aver comunicato alla Questura gli alloggiati, come previsto dal testo unico della legge di pubblica sicurezza. I problemi ora ricadono su chi aveva prenotato per questa estate la locazione turistica e le camere, dove vivevano anche lavoratori, che adesso troveranno le porte chiuse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA