Per Officina Stellare nuovo contratto con l'Esa

Officina Stellare, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si è aggiudicata un nuovo contratto con l'Agenzia spaziale europea (Esa) per la realizzazione di una stazione ottica di terra completa, per applicazioni Lasercom, destinata al Centro Europeo per le operazioni spaziali Esoc a Darmstadt in Germania.

Il contratto, con durata di 24 mesi, ha un valore complessivo di circa 3,5 milioni e rientra nell'ambito programma Esa Gstp (General Support Technology Program), a supporto delle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie ad elevato contenuto innovativo.



