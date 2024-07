Per Coop Alleanza 3.0 90 milioni di vendite nel 2023

Nel 2023 negli oltre 320 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 sono state vendute 5.200 tonnellate di pesce per un giro d'affari che sfiora i 90 milioni di euro. In crescita il settore dei crostacei (con oltre due milioni) e quello dei prodotti confezionati sul posto (3,5), mentre calano le vendite di pesce intero o eviscerato che non arriva a 18 milioni di euro.

La cooperativa ha fatto un'analisi di queste vendite, da cui risulta che il pesce più acquistato in assoluto è il salmone e che le vendite maggiori di ittico vengono fatte nei luoghi vicino al mare come la Romagna (385 tonnellate) o la Puglia (328), o ancora nel littorale fra Veneto e Friuli (quasi 100), con quasi 80 a Bologna. A seconda della località variano i prodotti preferiti dai consumatori, ma quelli a marchio Coop, con le linee Fioro Fiore, Origine e Vivi Verde, sono tra i più venduti. In crescita è la linea Vivi Verde di prodotti biologici, che include orata, branzino, vongole veraci, cozze a cui si aggiungerà il salmone fresco bio. a marchio ViviVerde è prodotta la vongola Lupino biologica, allevata e raccolta nell'Alto Adriatico, proprio di fronte alla fascia costiera del Litorale della Brussa, che fa parte dell'Oasi Naturalistica di Vallevecchia, a Caorle, che, una volta raggiunta l'età adulta viene raccolta da pescherecci che praticano la pesca sostenibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA