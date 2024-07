Aigul Akhmetshina, 'Carmen forte e libera è una minaccia'

Da bambina, nel villaggio degli Urali dove è nata, sognava di essere una rockstar ma amava anche recitare. A 12 anni ha deciso che sarebbe diventata una cantante d' opera. ''Avevo visto dei video e pensavo: sul palco mi posso trasformare in personaggi diversi, cantare e recitare è un'ottima combinazione, così avrò fatto tombola''. Oggi, ad appena 28 anni, Aigul Akhmetshina è il mezzosoprano più richiesto del momento per dare corpo e voce a Carmen. La giovane cantante russa, acclamata recentemente alla Royal Opera House di Londra e al Metropolitan di New York nelle produzioni del capolavoro di Bizet, sarà il 5 e il 13 luglio all'Arena di Verona per il suo debutto scenico italiano in questo ruolo nel celebre allestimento 'kolossal' di Franco Zeffirelli, con oltre 500 persone in scena, sul podio il giovane direttore Leonardo Sini, accanto a grandi voci come Francesco Meli, Erwin Schrott, Kristina Mkhitaryan. ''Sono molto emozionata di poter cantare qui - dice all' ANSA - è un posto spettacolare, un luogo della tradizione. E' un progetto maestoso, quasi non riesco a respirare per l'emozione. In ogni prova scopro nuovi colori e qualcosa per me stessa''.

Che Carmen vedranno gli spettatori? ''E' una produzione tradizionale, bellissima, che coinvolge tante persone. Sarà una Carmen piena di vitalità, perché corro avanti e indietro, ballo e mi muovo in continuazione''. Essere la protagonista più richiesta per l' opera di Bizet, però, può rappresentare anche un limite. ''Nelle prossime stagioni mi concentrerò sul belcanto che fa anche molto bene alla mia voce, perché non voglio rimanere bloccata su un unico ruolo. Ho questa sensazione, specie in questa stagione, tanto che l'ho definita 'cinquanta sfumature di Carmen'''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA