Rapinarono e minacciarono coetanei, 2 denunciati a Padova

La Squadra Mobile di Padova ha denunciato un 18enne di Masera' (Padova) e un 15enne straniero non accompagnato per una rapina a due giovanissimi, avvenuta il 27 aprile scorso nella centrale piazza Duomo.

Nei confronti del primo la Procura della repubblica ha fatto notificare nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Nei confronti del minorenne procede invece la Procura per i minorenni di Venezia.

I due, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbero avvicinato due giovani padovani, di 17 e 18 anni, e li avevano minacciati intimando loro di tirar fuori i portafogli e consegnare i soldi, mettendo le mani in tasca come se avessero coltelli, avevano strappato il casco di mano a uno e colpito sulla visiera l'altro; il bottino era stato di 50 euro.

Acquisita la denuncia, i poliziotti hanno incrociato le immagini della video sorveglianza del Comune di Padova con i profili Instagram di alcuni giovanissimi già coinvolti in altri episodi di violenza giovanile, le foto sono state mostrate alle due vittime, ottenendo il riconoscimento dei due responsabili.

Il 18enne era stato processato davanti al Tribunale per i minorenni di Venezia per avere aggredito e minacciato assieme a un coetaneo un altro giovane; a febbraio era stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico, e per questo il Questore di Padova, Marco Odorisio, lo aveva ritenuto persona socialmente pericolosa, emettendo nei suoi confronti l'Avviso Orale. Per l'episodio di aprile ne ha infine disposto il Divieto di ritorno nel comune di Padova per quattro anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA