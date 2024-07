Aggredì agenti sulla Basilica Palladiana, Daspo di 2 anni

Il Questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, ha emesso un Daspo Urbano nei confronti di un cittadino tunisino residente in città, M.B.E., 28 anni, arrestato sabato scorso dopo aver dato in escandescenze nel bar della Basilica Palladiana a Vicenza.

IL giovane aveva opposto resistenza agli agenti delle Volanti che erano intervenuti, li aveva offesi e aggrediti; accompagnato in Questura in stato di arresto, aveva danneggiato l'auto di servizio con calci e pugni. Dopo l'arresto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura fino a ieri mattina, quando è stato portato in convalida con rito direttissimo, quindi è stato rimesso in libertà con la misura dell'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

Il divieto di accesso riguarda tutti i locali pubblici nella provincia di Vicenza, per la durata di due anni. In caso di violazione è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA