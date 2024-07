Beetlejuice Beetlejuice aprirà la Mostra di Venezia

Beetlejuice Beetlejuice diretto da Tim Burton, con Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, e con Jenna Ortega e Willem Dafoe, è il film d'apertura, Fuori Concorso, dell'81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in anteprima mondiale mercoledì 28 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

"Sono entusiasta - dichiara Tim Burton - Significa molto per me avere la prima mondiale di questo film alla Mostra di Venezia".

Beetlejuice Beetlejuice uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre, distribuito da Warner Bros Pictures.





