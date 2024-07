Suoni di Marca a Treviso dal 12 al 27 luglio, 16 concerti

Dal 12 al 27 luglio 2024 torna Suoni di Marca Festival sulle mura di Treviso. Sedici le serate di concerti previste, tutte ad ingresso libero.

Il programma prevede: i Santi Francesi (12/7), reduci dai successi di X Factor e Sanremo; Valerio Lundini & I Vazzanikki (13/7), col loro nuovo spettacolo tra canzoni e gag surreali; il doppio set di Casino Royale e Duo Bucolico (14/7); l'ospite internazionale Sophie & The Giants (15/7); Gio Evan (16/7), dove la musica e la poesia del viaggio si incontrano; Tango Y Cielo (17/7), quando le Mura di Treviso diventano una milonga sotto le stelle; Paolo Benvegnù e La Crus (18/7), il ritorno del grande cantautorato italiano degli anni Novanta/Duemila; gli Eugenio In Via Di Gioia (19/7), l'unica data in Veneto della loro tournée estiva; Tony Esposito e Teresa De Sio (20/7), due voci iconiche della musica napoletana; Willie Peyote (22/7), il punto d'incontro ideale tra rap e cantautorato impegnato nel sociale; Donatella Rettore (23/7), un'icona del pop italiano dagli anni Settanta a oggi; 80 Festival - Radio Company (24/7) in compagnia di DJ Harry Morry, del vocalist Mauro Tonello e dell'ospite spciale Gazebo; Matthew Lee (25/7), il pianoforte rock 'n' roll che ha conquistato il mondo; i Planet Funk (26/7), in uno show A/V visionario e coinvolgente; e il combact folk dei Modena City Ramblers (27/7).

L'ultima grande sorpresa del calendario è il 21 luglio dedicata alla ricca scena trevigiana. The Atom Tanks, Gianluca Mosole Band e Tolo Marton, tre artisti di punta rappresentativi di più generazioni e scuole musicali, dal rock al reggae, dallo ska al blues. Di contorno alla musica, aree relax e artigianato e di enogastronomia, ma anche un mercato etnico con bancarelle di oggettistica, memorabilia e gioielleria, principalmente home-made, vestiario vintage e usato, e il Percorso del Gusto.





