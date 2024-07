Sequestrato laboratorio tessile e denunciato il titolare

La guardia di Finanza di Vicenza, con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro di hanno sottoposto a sequestro preventivo a Marostica un laboratorio tessile di una ditta individuale per gravi carenze in materia di sicurezza sul luogo del lavoro. Il titolare, un cinese, è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, per l'impiego di lavoratori stranieri privi di soggiorno e per inottemperanza ad un ordine imposto dall'Autorità. In una prima fase i finanzieri di Bassano del Grappa hanno rilevato la presenza di 4 lavoratori cinesi impiegati "in nero", di cui 3 sono risultati clandestini ed è stata altresì accertata l'assenza della dichiarazione di conformità della messa a terra dell'impianto elettrico, rilevando così una grave carenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Pertanto è stata sospesa l'attività imprenditoriale stante l'acclarato rischio per l'incolumità dei lavoratori impiegati, nonché la presenza di personale in nero in misura superiore al 10% di quello presente sul posto. I finanzieri hanno poi scopetto nella ditta un ulteriore lavoratore in nero che, alla presenza del titolare stava operando con i macchinari. L'azienda è stata così sottoposta a sequestro preventivo. Inoltre, il professionista, che ha predisposto le dichiarazioni di conformità, è stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.



