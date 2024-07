Perdono sentiero e finiscono nel torrente, soccorsi 4 giovani

Si è concluso intorno alle 23 di ieri sera un laborioso intervento iniziato prima delle 21 della stazione Valcellina del Soccorso Alpino per portare in salvo quattro giovani di Padova che avevano smarrito il sentiero nella zona di Erto e Casso (Pordenone).

I quattro escursionisti, due donne e due uomini tutti di circa 30 anni di età, dovevano rientrare a Erto lungo il sentiero 903, peraltro dismesso, ma sono finiti nel Torrente Vajont, bloccati su un sasso. La Sores ha attivato il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, riuscendo a fornire loro le coordinate anche se la zona non è coperta da rete telefonica (i richiedenti sono riusciti ad agganciare però il Nue112).

I soccorritori, quattro della stazione Valcellina e due Vigili del fuoco, sono partiti a piedi e in circa mezz'ora di cammino hanno raggiunto i quattro, che erano stanchi ma senza problemi particolari; li hanno guidati per un tratto e poi hanno dovuto attrezzare degli ancoraggi per poterli accompagnare in sicurezza, uno per volta, durante i tratti più impervi, in particolare per l'attraversamento di un tratto franoso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA