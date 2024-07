L'ambiente dell'Isola di Albarella per una 'ricetta' sul clima

Energia solare, dieta vegetariana e molti alberi. E' questa la 'ricetta' per salvare il pianeta del progetto pilota "Alba" pubblicato su 'PLOS Climate' che fa capo ad una ricerca dell'Università di Padova che simula l'impatto delle emissioni sull'isola di Albarella nel Parco del Delta del Po.

Il clima del pianeta sta cambiando anche per il fatto che in atmosfera la concentrazione dei gas a effetto serra è aumentata: in particolare, l'anidride carbonica è passata da 330 ppm (parti per milione) negli anni '70 a 420 ppm nel 2024, con conseguenze disastrose sul clima - riscaldamento della temperatura media dell'aria di 1,5-2 °C, ancora in crescita, fusione delle calotte polari, deregolamento del clima in generale -. Un'allerta internazionale è stata lanciata dal gruppo di scienziati dell'Intergovernmental Panel on Climate Change attraverso i loro periodici Reports e, parallelamente, la politica e l'industria mondiali stanno promuovendo il passaggio da energie derivate da risorse fossili a energie rinnovabili a bassa emissione di CO2 e meno impattanti sull'ambiente.

Lo studio dal titolo "Tackling climate change: the Albarella island example" pubblicato appunto sulla rivista 'PLOS Climate' si focalizza sul bilancio di CO2 equivalente dell'isola di Albarella, nel Parco del Delta del Po, in modo da programmare un cambiamento sostenibile in 10 anni delle fonti energetiche, dello stoccaggio naturale del carbonio e dei consumi sull'isola.

"Con l'aiuto di studenti, gestori e abitanti dell'isola abbiamo raccolto i dati necessari per stilare un bilancio annuale delle emissioni di CO2 equivalente, cioè tutto ciò che serve a fare funzionare un'isola da più di 110 mila turisti all'anno in termini di energia e risorse - commenta Augusto Zanella, primo autore della ricerca -. Tutte le entrate e uscite di beni ed energia legati al funzionamento economico dell'isola sono state convertite in emissioni di CO2 virtuale in modo da programmare un cambiamento sostenibile in 10 anni delle fonti energetiche, dello stoccaggio naturale del carbonio e dei consumi sull'isola di Albarella".



