Scatta l'allarme, banca circondata ma i ladri fuggono

Quartiere blindato e reparti speciali in azione con tanto di irruzione armata alla periferia di Vicenza, alla ricerca di una banda di ladri dentro alla filiale di una banca. Ma l'allarme è rientrato quasi subito, dopo che è stato verificato come i malviventi ci avessero provato ma avevano fallito, scappando prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

E' stata una domenica mattina movimentata quella vissuta in via Enrico Fermi, nella zona Ovest del capoluogo berico. Grazie a una segnalazione giunta in Questura, la Polizia ha circondato l'edificio dove sorge una sede del Credit Agricole. Intorno alle ore 7.00, le vie di accesso al quartiere sono state bloccate, e gli agenti hanno iniziato a perlustrare l'esterno della palazzina. Un cittadino aveva segnalato soggetti sospetti che stavano armeggiando a una delle porte di accesso della banca.

Le Volanti, dopo aver effettuato un primo sopralluogo, hanno raccolto e approfondito le prime testimonianze, dalle quali non si escludeva che i malviventi si potessero trovare ancora all'interno. Un foro è stato notato infatti sulla parete al piano seminterrato, da cui si accede ai parcheggi sotterranei dello stabile.

Con il coordinamento del Questore, Dario Sallustio, è stato attivato il protocollo che prevede l'impiego di unità specializzate della Polizia di Stato. In pochi minuti sono giunte due squadre delle Unità operative pronto intervento, più quattro equipaggi delle Volanti, due della Squadra Mobile, tre del Reparto Prevenzione Crimine di Padova e due operatori della Polizia Scientifica, in tutto circa 50 agenti. A sostegno, anche equipaggi del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Vicenza, del Comando Setaf, dei vigili del fuoco e del 118. La Polizia Locale gestito la viabilità.

Gli agenti speciali hanno fatto irruzione nello stabile per le operazioni di bonifica, che sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Dentro non c'era nessuno, nessun ammanco nelle casse ma solo il danneggiamento della parete interna, attraverso la quale i malviventi avrebbero voluto probabilmente attaccare gli sportelli bancomat.

Un tentativo di furto andato a male, dunque, interrotto grazie all'allarme che ha attirato in zona la Polizia, e che ha indotto la banda a fuggire precipitosamente. Ora le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, per scoprire dove sia andato e da chi fosse composto il gruppo.

