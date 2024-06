Autostrade AA, chiusi due tratti la prossima settimana

L'autostrada A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e la A23 Udine Sud-Palmanova saranno interessate dalla chiusura di due tratti autostradali a partire dal prossimo inizio settimana. Ne dà notizia Autostrade Alto Adriatico.

In continuità con i lavori di ripavimentazione delle scorse settimane, dalle 4 di domani alle 24 di domenica 7 luglio verrà chiuso alla circolazione il tratto Porcia-Sacile Est della A28 in direzione Conegliano, tra le chilometriche 25+940 e 28+500.

Nel tratto interessato dall'intervento verrà istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Inoltre, verranno chiuse le rampe in entrata e in uscita dello svincolo di Fontanafredda in direzione Conegliano. Pertanto chi proviene da Portogruaro non potrà uscire a Fontanafredda, e chi proviene da Fontanafredda (o aree ad essa limitrofe) e vuole immettersi in A28 in direzione Conegliano dovrà utilizzare lo svincolo di Porcia o Sacile Est.

Per quanto riguarda la A23, verranno eseguiti alcuni interventi atti alla posa di due portali segnaletici. Le operazioni comporteranno la chiusura del tratto Udine Sud-Nodo di Palmanova tra le 23 di lunedì 1° luglio e le 4 di martedì 2 luglio. Per effetto di queste limitazioni, chi proviene da Udine/Tarvisio sulla A23 ed è diretto verso Venezia o Trieste dovrà uscire a Udine Sud con possibilità di rientro rispettivamente allo svincolo di San Giorgio di Nogaro o allo svincolo di Palmanova.



