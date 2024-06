Polizia Locale Venezia, controllo attività commerciali a Burano

Continua l'azione di monitoraggio della Polizia Locale di Venezia sulle attività commerciali irregolari anche nelle isole. Sono state rilevate alcune irregolarità nelle modalità di esposizione della merce in due banchi di vendita a Burano. Gli articoli erano infatti appesi alle tende eccedendo le dimensioni autorizzate del posteggio, in violazione a quanto prescritto dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Venezia. La violazione prevede una sanzione amministrativa e il contestuale sequestro della merce esposta irregolarmente.

Sono state, inoltre, rilevate anche irregolarità sul posizionamento dei posteggi, ovvero il mancato rispetto della corretta collocazione prevista dalla planimetria allegata alla delibera di Consiglio comunale n. 3 del 2017. Gli operatori della Polizia Locale hanno quindi provveduto al sequestro della merce, per un totale di 5.214 pezzi, e all'emissione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 5.300 euro.





