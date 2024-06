Il Teatro Stabile del Veneto è da primato

Il Teatro Stabile del Veneto è il primo del Paese. Lo rende noto il presidente Luca Zaia sulla scorta dei dati relativi ai finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo messi a disposizione dal Ministero della Cultura.

"Il teatro italiano pubblico nasce in Veneto alla fine del Rinascimento con una data e un luogo precisi: 1637 a Venezia - ricorda Zaia -. In quell'anno, dalle parti di campo San Cassian, veniva al mondo il primo teatro aperto al pubblico. Oggi, a distanza, di quasi 400 anni, il Veneto primeggia ancora essendo la sede di un'eccellenza artistica e culturale di tutta la Nazione: per la prima volta nella storia, il Teatro Stabile del Veneto è il primo teatro di Italia".

"I punteggi assegnati allo Stabile dalla Commissione del Ministero della Cultura, che assegna i contributi del Fondo unico per lo spettacolo - aggiunge -, hanno superato quota 90 arrivando a decretare il Teatro Stabile del Veneto il primo Teatro Nazionale in base all'efficienza gestionale, ai livelli occupazionali delle maestranze artistiche e tecniche, alle giornate recitative, alla qualità artistica e alle azioni di sviluppo sostenibile. È un riconoscimento assolutamente meritato per la capace governance gestionale e l'eccellente qualità artistica delle proposte".

"Non possiamo non dirci estremamente orgogliosi di questo straordinario risultato, come Regione del Veneto abbiamo investito moltissimo nello sviluppo di quella che è una delle più rilevanti realtà culturali del nostro territorio con importanti ricadute economiche e di prestigio internazionali - conclude Zaia -. Ringrazio e formulo i miei vivi complimenti ancora una volta al Presidente della Fondazione del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto, per la passione, la professionalità e le capacità dimostrate nel portare avanti, con incrollabile lungimiranza e progettualità critica, un programma che ha disseminato il percorso della Fondazione di successi straordinari".



