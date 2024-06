Funerali Vera Slepoj, addio a psicologa dei sentimenti

Alcune centinaia di persone, tra cui alte cariche dello Stato e nomi del mondo della cultura e dell'economia, hanno dato l'ultimo saluto a Vera Slepoj, la psicologa deceduta nella sua abitazione a Padova, venerdì scorso, all'età di 70 anni. Un decesso finora attribuito ad un malore improvviso, ma sul quale la Procura di Padova, su segnalazione della famiglia, ha aperto un'indagine contro ignoti, per l'ipotesi di omicidio colposo, disponendo l'autopsia. A salutare la 'psicologa dei sentimenti', nota al grande pubblico per le molte pubblicazioni e le partecipazioni a trasmissioni televisive, c'erano, tra gli altri, il ministro delle riforme Maria Elisabetta Casellati, amica personale di Slepoj, l'editore Urbano Cairo, il senatore Antonio De Poli, il sindaco di Padova, Sergio Giordani, l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan, oltre al nipote prediletto di Slepoj, Federico Raimondi. Molto semplice il feretro, in legno chiaro, con sopra un cuscino di fiori. Le esequie sono state celebrate dal rettore della Basilica del Santo, Antonio Ramina.





