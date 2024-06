Una pietra dolomia per ricordare 2 anni scomparsa di Del Vecchio

A due anni dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio, EssilorLuxottica ha ricordato l'uomo e l'imprenditore scoprendo una imponente pietra dolomia alla memoria a lui dedicata.

Lo ha fatto nella 'sua' Agordo, in un luogo simbolo per l'azienda perché è il posto dove tutto è cominciato. Nel punto dove è stata benedetta la pietra dolomia, infatti, Leonardo Del Vecchio fondava la sua azienda oltre 60 anni fa.

Un luogo che rappresenta il centro della sua attività imprenditoriale, sia in termini geografici perché posto all'interno del principale stabilimento del gruppo, sia quale simbolo perché vuole rappresentare un'azienda che non smette di valorizzare le sue radici.

Davanti anche al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri, dell'amico e collega di sempre Luigi Francavilla e del management aziendale, Don Cesare Larese De Pol, arcidiacono di Agordo, ha ricordato ancora la personalità unica di Del Vecchio, un visionario che ha sempre dimostrato in modo tangibile il suo personale legame con il territorio bellunese.



