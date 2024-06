Sul litorale veneziano in servizio gli autobus elettrici

L'Azienda di trasporti del Veneto orientale (Atvo) allarga alle località della costa veneziana l'utilizzo dei bus elettrici. Acquistati e messi in strada alla fine del 2023 come servizio urbano a San Donà di Piave (Venezia), otto mezzi elettrici ora faranno parte della flotta che effettuerà i trasferimenti interni a Jesolo, Cavallino-Treporti, Caorle e Bibione.

Nelle scorse settimane, gli autisti che saranno destinati al servizio urbano svolto con i nuovi mezzi e il personale di officina hanno seguito uno specifico corso di formazione. Corso che è stato esteso a tutto il personale.

"Questo per noi è pensare all'ambiente - spiega il presidente Atvo, Fabio Turchetto -. Abbiamo deciso di mettere in servizio i bus elettrici lungo la costa sapendo della sensibilità che sempre più i turisti hanno nei confronti della sostenibilità ambientale; e per dimostrare come ci siano realtà e istituzioni che lavorano su questo versante. Gli autobus non inquinanti ad alimentazione elettrica sono un ulteriore passo verso quel turismo ecosostenibile e votato allo sviluppo integrato, fatto di crescita economica, equilibrio ambientale e cura degli aspetti sociali, verso cui abbiamo l'ambizione di dirigerci".





