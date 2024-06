'Ammutinamento' alla maturità, scena muta a orale per voti greco

Hanno fatto scena muta all'esame orale della maturità, non perchè non fossero preparate, ma per protesta contro la 'strage' di insufficienze date dalla commissaria esterna nella traduzione di greco, 10 su 14 candidate. E' l'ammutinamento messo in atto al liceo classico 'Foscarini' di Venezia. La prima a rifiutare di sottoporsi all'esame orale è stata la diciottenne Linda Conchetto, una promessa dell'atletica leggera. Lei la sufficienza in greco l'aveva avuta, 6.5 decimi, ma ha deciso - spiegano i quotidiani locali - di mettersi alla testa dello sciopero bianco in solidarietà con le compagne.

Dopo essere arrivata davanti ai commissari, ha chiesto di poter prendere visione della propria versione di greco - la giovane puntava almeno al 90, ma con l'esito della versione non potrà superare i 67 - e poi ha letto une breve dichiarazione: "ho deciso che oggi non mi sottoporrò all'esame orale - ha detto - non certo perché ne abbia paura o non abbia studiato, ma perché non voglio accettare il vostro giudizio che non rispecchia il mio lavoro e perché non tollero la mancanza di rispetto nei miei confronti". A Linda si sono aggiunte altre due compagne, loro sì con insufficienze nel compito di greco (un 3.5 e un 5) che a loro volta hanno rinunciato al punteggio del colloquio orale.

Le tre liceali non rischiano però la bocciatura. Visto quanto hanno maturato oltre il 60, fra crediti di ammissione all'esame e voti degli altri scritti, saranno comunque promosse.



