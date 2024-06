Iniziata autopsia a Padova sul corpo di Vera Slepoj

E' stato conferito oggi, dalla Procura di Padova, l'incarico per l'autopsia sul corpo di Vera Slepoj, La psicologa e personaggio pubblico 70enne trovata morta dalla domestica sul divano di casa il 21 giugno scorso.

L'esame autoptico è iniziato, all'Istituto di medicina legale di Padova, nel primo pomeriggio ma gli esisti, secondo il legale della famiglia, Massimo Munari, non saranno immediati, anzi.

A chiede l'autopsia con un esposto alla Procura della Repubblica, erano stati, nell'immediatezza, i familiari alla luce del fatto che Slepoj, nonostante un intervento chirurgico ad un ginocchio (da qui l'ipotesi tutta da vagliare di una possibile embolia), aveva detto di stare bene ed era apparsa in forma anche in pubblico.



