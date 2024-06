Calcio: è ufficiale, Eusebio Di Francesco allenatore del Venezia

Il Venezia Fc comunica di aver affidato a Eusebio Di Francesco l'incarico di allenatore della Prima Squadra. Di Francesco ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2025/26.

Nato a Pescara, Di Francesco ha alle spalle una ricca carriera da calciatore, in cui si è guadagnato 13 presenze ed un gol con la Nazionale maggiore italiana, vincendo lo scudetto con la Roma e totalizzando 252 presenze in Serie A e 96 presenze in Serie B.

Cinquantacinque anni ancora da compiere, Di Francesco vanta, nel suo percorso da allenatore, le promozioni in Serie B con il Pescara ed in Serie A con il Sassuolo, oltre ad una storica qualificazione in Europa League con il Sassuolo nella stagione 2015/16 ed un terzo posto con la Roma nella stagione 2017/18, raggiungendo inoltre la semifinale di Champions League a 34 anni di distanza dall'ultima volta.



