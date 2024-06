Alla Fenice Stenz dirige 2 concerti e una trasferta ad Amburgo

Il maestro Markus Stenz torna alla testa dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia per due concerti sinfonici nell'ambito della Stagione 2023-2024. Nel primo, il 28 e 29 giugno, dirigerà il Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64 di Felix Mendelssohn Bartholdy, con Vikram Francesco Sedona interprete della parte solistica, e la Settima Sinfonia in mi maggiore wab 107 di Anton Bruckner, per celebrare il compositore austriaco nel duecentesimo anniversario della nascita. Nel concerto successivo, il 6 e 7 luglio, il maestro tedesco dirigerà musiche di Ives, Bellini e Wagner.

Il programma del primo concerto sarà eseguito anche il 3 luglio ad Amburgo, in occasione dell'inaugurazione del Festival musicale dello Schleswig-Holstein, nella prestigiosa Grosser Saal della Elbphilarmonie, la sala da concerto tedesca da oltre duemila posti considerata tra le più grandi e acusticamente avanzate a livello mondiale.

Come di consueto, il concerto di venerdì 28 giugno sarà preceduto da un incontro a ingresso libero con il musicologo Roberto Mori nelle Sale Apollinee della Fenice.



