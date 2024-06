Zaia, Veneto può essere il laboratorio per l'autonomia

MONTECCHIO MAGGIORE "Il Veneto è pronto ad essere un laboratorio in Italia per l'autonomia. Di fatto il Veneto lo è già Zaia, visto che l'autonomia è nata in questa regione, partendo dal referendum del 2014. Il Veneto è sicuramente laboratorio, crede nell'autonomia e crede che con la legge nazionale questa opportunità la debbano cogliere soprattutto le regione del Sud". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di un incontro pubblico a Montecchio (Vicenza). "La storia lo confermerà - ha aggiunto il governatore - il margine di crescita che ha il Sud rispetto al Nord è elevatissimo e molto più importante. Il Presidente Napolitano, quando fu intervistato nel 2014, disse 'l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità'". Un Paese che ha 3 mila miliardi di debito pubblico probabilmente qualche irresponsabilità l'ha avuta in questi anni".

