Esonda l'Avenale a causa del maltempo, allagata Castelfranco

Le violente piogge della serata hanno causato vasti allagamenti nella cittadina di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, già colpito dal maltempo lo scorso 16 maggio. A far precipitare la situazione, dopo la caduta di 80 millimetri di pioggia in un'ora e mezza, con forte vento, è stata l'esondazione dell'Avenale, il fiume che attraversa longitudinalmente la città.

L'acqua è arrivata anche nella centrale piazza Giorgione, completamente allagata. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, anche per gli alberi e le piante piegate dal vento.



