Ca' Foscari riprende scavi subacquei in laguna a Lio Piccolo

Nel mese di luglio riprenderanno le indagini sul sito sommerso di Lio Piccolo (comune di Cavallino-Treporti). Lo scavo, diretto da Carlo Beltrame (Università Ca' Foscari Venezia), assistito da Elisa Costa, è iniziato nel 2021 e ha portato alla scoperta, lungo il canale Rigà, di una vasca per mantenere vive le ostriche costruita nel primo secolo d.C. e probabilmente facente parte di una villa romana.

Con centinaia di ostriche ancora conservate all'interno, questa struttura costituisce uno degli unici due esempi noti del mondo romano. Collegati al vivarium in mattoni e tavolati in legno, sono stati messi in luce anche dei tratti di sottofondazioni in pali di quercia di un edifico di una certa importanza che la presenza di centinaia di frammenti di affreschi sparsi sul fondale suggeriscono di interpretare come quelli di una possibile villa di pregio.

Nella campagna dello scorso anno era stata inoltre ritrovata una preziosa gemma di agata, incisa con la figura mitologica della principessa di Lidia Onfale, ad avvalorare l'ipotesi che si tratti di un sito frequentato da romani benestanti.



